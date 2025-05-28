Почему растет доллар сегодня

Во время торгов в среду, 28 мая, доллар США растет в цене, расширив приобретения за прошлую сессию. Напомним, что в начале недели американская валюта упала до минимума за более чем месяц, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Укреплению позиций доллара способствовало улучшение потребительских настроений в США. Американская валюта также выиграла от решения Трампа отложить введение тарифов на товары из ЕС до 9 июля и продолжение торговые переговоры с блоком. Напомним, курс евро к доллару вырос до максимума за месяц благодаря решению Трампа.

Кроме того, Федеральный резерв, который является центральным банком США, отметил, что процентные ставки не стоит менять пока не будет большей ясности относительно инфляционного влияния тарифов.

Что такое Индекс доллара США (DXY) Это показатель, который демонстрирует соотношение доллара к 6 национальным валютам ключевых торговых партнеров США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США сегодня торгуется на уровне 99,69, по данным MarketWatch. Доллар подорожал на 0,13% во время торговой сессии. За день валюта США колебалась в диапазоне от 99,44 до 99,87.

Ключевые колебания Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев: