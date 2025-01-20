Що відбувається з доларом в день інавгурації Трампа

Долар США фіксує втрати на ринку в день інавгурації Дональда Трампа. На цю мить ринок валют зосереджений на політичних заявах нового президента США, які можуть змінити ситуацію на ринку.

Курс долара у день інавгурація Дональда Трампа

У понеділок, 20 січня, долар США зафіксував спад. Це відбувається напередодні інавгурації Дональда Трампа. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Наразі інвестори зосередили увагу на політичних заявах Трампа, які можуть негайно вплинути на динаміку долара. Зокрема, експерти попереджали, що плани нового президента США щодо тарифів на імпортні товари та міграційна політика можуть спровокувати новий сплеск інфляції у першій економіці світу.

Як результат, Федеральна резервна система США буде вимушена утримувати ставки на високому рівні протягом довшого періоду, що сприятиме здорожчанню долара. Нагадаємо, що на минулому тижні Індекс долара США подорожчав до пікового рівня за 26 місяців – 110,17.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США

Індекс долара США на цю мить торгується на рівні 109,16. Цей показник впав на 0,17%, згідно з даними MarketWatch. Діапазон коливання за день становить від 108,98 до 109,47. З листопада 2024 року, коли у США пройшли вибори, долар подорожчав на 4%.

Курс японської єни сьогодні зростає щодо долара та коливається біля максимуму за місяць, який зафіксувала наприкінці минулого тижня. Вартість євро зросла на 0,39%, але залишився біля дворічного мінімуму, до якого впала на минулому тижні.