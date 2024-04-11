Долар злетів до кількох пікових рівнів: чому валюта США дорожчає

Долар істотно подорожчав у середу на тлі важливих новин про інфляцію у США. Також на валюту вплинули очікування ринку та Федерального резерву. Більше про останні зміни – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилися позиції долара за 10 квітня

Торги у середу, 10 квітня, Індекс долара США завершив на рівні 105,25. Згідно з даними Yahoo!Finance. При цьому у другій половині дня цей показник зріс на 1,07% до 105,20 та був на шляху до найбільшого денного приросту з березня 2023 року. Ще раніше під час торгової сесії індекс досягнув пікового рівня з листопада, інформує Reuters.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Варто додати, що за перші три місяці поточного року Індекс долара США зріс майже на 3%. Тоді як минулий тиждень цей показник завершив "у мінусі", але торги з понеділка по п'ятницю були дуже турбулентними.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на долар США

Загалом долар демонстрував протягом дня досить позитивну динаміку. Ба більше, американська валюта злетіла до пікового значення за 34 роки щодо японської єни.

На ринок вплинув останній звіт щодо інфляції у США, яка у березні зросла більше, ніж очікували. Через це змістили часові рамки щодо потенційного зниження ставки Федеральною резервною системою США у 2024 році: з червня на вересень.

Крім того, згідно з протоком останньої зустрічі Федерального резерву, які оприлюднили у середу, чиновники були стурбовані сповільненням прогресу у боротьбі з інфляцією та можуть утримувати процентну ставку на вищому рівні протягом довшого періоду, повідомляє видання Reuters.