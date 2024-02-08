Долар продовжує дорожчати та спровокував знецінення популярного активу-гавані

Долар США демонструє досить сильні позиції на ринку. Паралельно трейдери оцінюють, коли Федеральний резерв почне зменшувати ставку. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют за 8 лютого

У четвер, 8 лютого, Індекс долара США завершив торговий день на рівні 104,13. Цей показник зріс на 0,07%. При цьому діапазон коливання становить від 103,96 до 104,43, за даними Yahoo!Finance.

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Ключові коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на долар США

У реальності економіка США демонструє досить стійкі позиції, а це означає, що Федеральний резерв має дуже мало простору, аби перейти до зниження ключової процентної ставки. Трейдери наразі оцінюють можливість зниження ставки у травні на рівні 61%, інформує Reuters.

Зростання долара США підштовхнуло золото до знецінення. Річ у тому, дорогоцінний метал став дорожчим для покупців з іншими валютами.