Главные изменения на рынке валют за 8 февраля
В четверг, 8 февраля, Индекс доллара США завершил торговый день на уровне 104,13. Этот показатель вырос на 0,07%. При этом диапазон колебания составляет от 103,96 до 104,43, по данным Yahoo!Finance.
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Ключевые колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Что влияет на доллар США
В реальности экономика США демонстрирует достаточно устойчивые позиции, а это означает, что Федеральный резерв имеет очень мало пространства, чтобы перейти к снижению ключевой процентной ставки. Трейдеры сейчас оценивают возможность снижения ставки в мае на уровне 61%, информирует Reuters.
Рост доллара США подтолкнул золото к обесцениванию. Дело в том, драгоценный металл стал дороже для покупателей с другими валютами.