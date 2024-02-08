Главные изменения на рынке валют за 8 февраля

В четверг, 8 февраля, Индекс доллара США завершил торговый день на уровне 104,13. Этот показатель вырос на 0,07%. При этом диапазон колебания составляет от 103,96 до 104,43, по данным Yahoo!Finance.

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Ключевые колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что влияет на доллар США

В реальности экономика США демонстрирует достаточно устойчивые позиции, а это означает, что Федеральный резерв имеет очень мало пространства, чтобы перейти к снижению ключевой процентной ставки. Трейдеры сейчас оценивают возможность снижения ставки в мае на уровне 61%, информирует Reuters.

Рост доллара США подтолкнул золото к обесцениванию. Дело в том, драгоценный металл стал дороже для покупателей с другими валютами.

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