Долар виграє від нових проблем у Китаї: що варто знати про зміни на ринку валют

Американський долар знову демонструє позитивну динаміку на ринку. Про ключові зміни під час сьогоднішніх торгів – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Долар продовжує зміцнювати позиції на ринку

Під час торгів у вівторок, 8 серпня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 102,60. Котирування зросли на 0,54%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання для цього індикатора становить від 102,07 до 102,61.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США зафіксував пікове значення на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що впливає на динаміку долара США

Долар продовжує дорожчати на ринку. Зокрема, під час торгів у вівторок Індекс долара США почав виграв від нових не надто позитивних даних про економіку Китаю. Для прикладу, обсяги імпорту та експорту другої економіки світу скорочувалися швидше у липні, ніж очікували. Це свідчить про нестабільне економічне відновлення Китаю, а також про – падіння глобального попиту.

Також нагадаємо, що рубль продовжує знецінюватися стосовно долара та євро. Проте очікують, що російська валюта буде й надалі слабшати, а також може перетнути важливу психологічну позначку.

Крім того, очікують, що США вдасться уникнути серйозних проблем для економіки та реалізувати найкращий сценарій для країни на тлі агресивної монетарної політики Федерального резерву. До того ж Індекс долара США відійшов від мінімуму, який зафіксували в кінці минулого тижня на тлі змішаного звіту про ринок праці.

Водночас ринок очікує на нові дані про інфляції, оскільки від цього буде залежати наступний крок центрального банку США, пише видання CNBC.