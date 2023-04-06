Долар трохи оговтався після останнього спаду: трейдери чекають на дані, які можуть змінити все

Долар демонструє позитивну тенденцію на ринку, але все ще фіксує майже найгірші результати за останні 2 місяці. Тоді як трейдери чекають на критично важливі дані про ринок праці. Більше про коливання долара – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни під час торгів

Станом на четвер, 6 квітня, Індекс долара США зріс на 0,27% до 102,13, за даними Yahoo!Finance. Від початку сесії цей показник торгується в діапазоні від 101,82 до 102,13.

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Коливання Індексу долара США на ринку за останні 12 місяців:

Максимально індикатор підіймався до 114,78. Це рекордний показник за два десятиліття, який зафіксували у 2022 році;

Це рекордний показник за два десятиліття, який зафіксували у 2022 році; Натомість мінімальний рівень котирувань становив 98,84, повідомляє видання CNBC.

Головні фактори впливу

Долар США коливається на рівні близькому до мінімуму за два місяці. Хоча порівняно з попереднім торговим днем американська валюта покращила свої позиції на ринку. Саме тоді на ринку зафіксували найслабші позиції грошової одиниці за останні 60 днів.

Наразі трейдери намагаються зрозуміти, як нові й вкрай важливі дані про ринок праці у США можуть вплинути на Федеральний резерв та його подальші дії, а також чи стане це поштовхом для потенційно волатильної реакції ринку, пише CNBC.