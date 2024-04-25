Від спаду до зростання: які новини з США та Європи вплинули на ринок валют 

Американський долар вчергове подорожчав проти кошика з 6 інших валют. Водночас валюта протягом майже "торкнулася" мінімуму за кілька тижнів. Більше про останні зміни на ринку та динаміку інших валют – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилися позиції долара на ринку

У середу, 23 квітня, Індекс долара США торгується на рівні 105,79. Цей індикатор зріс на 0,11%. Крім того, цей показник коливається у діапазоні від 105,59 до 105,95, згідно з даними Yahoo!Finance.

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Видання Reuters інформує про зростання Індексу долара США на 0,2% до 105,84. Під час торгів американська валюта також майже торкнулася мінімуму за два тижні, коли індекс торгувався на рівні 105,59. Цьому сприяли такі фактори:

Несподіваного "сильні" дані про ділову активність в Європі;

Сповільнення зростання аналогічного показника в США.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Ключові зміни Індексу долара США на ринку за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Яку динаміку показали інші валюти

Позиції євро щодо долара змінилися мінімально після ралі у вівторок завдяки даним про те, що ділова активність в країнах Єврозони у квітні 2024 року зростала найшвидшими темпами майже за рік.

Тоді як британський фунт зріс на 0,1%, продовживши тенденцію зростання від вівторка. Валюта отримала підтримку від даних про найшвидші темпи зростання ділової активності у країні майже за рік. Також на динаміку фунта позитивно вплинули коментарі від Банку Англії про те, що зниження процентних ставок, найімовірніше, відбудеться не найближчим часом.

Водночас японська єна впала до мінімального рівня у парі з доларом з 1990-их років. Курс японської валюти зупинився на рівні 155 єн за долар.