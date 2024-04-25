Как изменились позиции доллара на рынке

В среду, 23 апреля, Индекс доллара США торгуется на уровне 105,79. Этот индикатор вырос на 0,11%. Кроме того, этот показатель колеблется в диапазоне от 105,59 до 105,95, согласно данным Yahoo!Finance.

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Издание Reuters информирует о росте Индекса доллара США на 0,2% до 105,84. Во время торгов американская валюта также почти коснулась минимума за две недели, когда индекс торговался на уровне 105,59. Этому способствовали следующие факторы:

Неожиданного "сильные" данные о деловой активности в Европе;

Замедление роста аналогичного показателя в США.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Ключевые изменения Индекса доллара США на рынке за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Какую динамику показали другие валюты

Позиции евро относительно доллара изменились минимально после ралли во вторник благодаря данным о том, что деловая активность в странах Еврозоны в апреле 2024 года росла самыми быстрыми темпами почти за год.

Тогда как британский фунт вырос на 0,1%, продолжив тенденцию роста со вторника. Валюта получила поддержку от данных о самых быстрых темпах роста деловой активности в стране почти за год. Также на динамику фунта положительно повлияли комментарии от Банка Англии о том, что снижение процентных ставок, вероятнее всего, состоится не в ближайшее время.

В то же время японская иена упала до минимального уровня в паре с долларом с 1990-ых годов. Курс японской валюты остановился на уровне 155 иен за доллар.