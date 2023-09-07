Долар злетів до нового рекорду на тлі неочікуваних даних про економіку США

Долар подорожчав до нового максимуму за багато місяців. Його рушійною силою стали нові дані про першу економіку світу. Більше про головні зміни на ринку валют – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відбувається з доларом США на ринку

Під час сьогоднішніх торгів, 7 вересня, Індекс долара США досягнув позначки на рівні 104,96, за даними Yahoo!Finance. Зростання склало 0,09%. Діапазон коливання для індексу становить від 104,80 до 104,99.

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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Індекс долара США зафіксував максимальне значення за рік з позначкою на рівні 114,78 . Це також стало рекордним значенням для нього за останні 20 років ;

. Це також стало рекордним значенням для нього за останні ; Найслабші позиції для цього показника становлять 99,58, повідомляє CNBC.

Новий рекорд для долара

Американський долар досягнув пікового значення за 6 місяців після новин про неочікуване зростання сфери послуг, яка також відома як третинний сектор економіки у серпні.

Що таке третинний сектор економіки Це один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.

На цьому фоні євро та британський фунт сягнули багатомісячних мінімумів. Офіційна валюта країн Єврозони впала до мінімуму з червня, а фунт стерлінгів впав до найслабших позицій за три місяці, повідомляє CNBC.

Експерт додав, що важливим паливом для долара є не просто той факт, що економіка США показує хороші результати, а те, що вона демонструє кращі показники, ніж будь-де.