Що відбувається з доларом США на ринку
Під час сьогоднішніх торгів, 7 вересня, Індекс долара США досягнув позначки на рівні 104,96, за даними Yahoo!Finance. Зростання склало 0,09%. Діапазон коливання для індексу становить від 104,80 до 104,99.
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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:
- Індекс долара США зафіксував максимальне значення за рік з позначкою на рівні 114,78. Це також стало рекордним значенням для нього за останні 20 років;
- Найслабші позиції для цього показника становлять 99,58, повідомляє CNBC.
Новий рекорд для долара
Американський долар досягнув пікового значення за 6 місяців після новин про неочікуване зростання сфери послуг, яка також відома як третинний сектор економіки у серпні.
Що таке третинний сектор економікиЦе один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.
На цьому фоні євро та британський фунт сягнули багатомісячних мінімумів. Офіційна валюта країн Єврозони впала до мінімуму з червня, а фунт стерлінгів впав до найслабших позицій за три місяці, повідомляє CNBC.
Експерт додав, що важливим паливом для долара є не просто той факт, що економіка США показує хороші результати, а те, що вона демонструє кращі показники, ніж будь-де.