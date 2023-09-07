Что происходит с долларом США на рынке

В ходе сегодняшних торгов, 7 сентября, Индекс доллара США достиг отметки на уровне 104,96, по данным Yahoo!Finance. Рост составил 0,09%. Диапазон колебания для индекса составляет от 104,80 до 104,99.

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Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Индекс доллара США зафиксировал максимальное значение за год с отметкой на уровне 114,78 . Это также стало рекордным значением для него за последние 20 лет ;

. Это также стало рекордным значением для него за последние ; Самые слабые позиции для этого показателя составляют 99,58, сообщает CNBC.

Любопытно! Топовый американский экономист считает, что первая экономика мира – США – может войти в фазу рецессии. По его мнению, критически важное значение для страны будут иметь в ближайшие 6 месяцев.

Новый рекорд для доллара

Американский доллар достиг пикового значения за 6 месяцев после новостей о неожиданном росте сферы услуг, которая также известна как третичный сектор экономики в августе.

Что такое третичный сектор экономики Это один из трех секторов экономики в рамках гипотезы трех секторов, включающий экономическую деятельность, связанную с услугами.

На этом фоне евро и британский фунт достигли многомесячных минимумов. Официальная валюта стран Еврозоны упала до минимума с июня, а фунт стерлингов упал до самых слабых позиций за три месяца. CNBC.

Эксперт добавил, что важным топливом для доллара является не просто тот факт, что экономика США показывает хорошие результаты, а то, что она демонстрирует лучшие показатели, чем где бы то ни было.