Долар змінив динаміку на ринку: про що це може свідчити

Американський долар змінив динаміку на ринку. Водночас це може бути підготовкою до ще більшого зростання. Про основні зміни під час сьогоднішніх торгів – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Актуальна динаміка долара США на ринку

Індекс долара США повернувся до від'ємної динаміки на ринку. Під час торгів у середу, 4 жовтня, цей показник втратив 0,33% та торгується на рівні 106,63, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання на сьогодні становить від 106,59 до 107,24.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Максимально Індекс долара США зростав до позначки на рівні 114,78 . Це також рекорд за 20 років ;

. Це також рекорд за ; Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів першої економіки світу – США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається на ринку валют

Долар США трохи відійшов від максимуму майже за 11 місяців. Тоді як у середу британський фунт вперше майже за тиждень зумів вирости проти долара, пише Reuters. Тоді як за даними ActionForex, для американської валюти це може бути підготовкою до подальшого зростання, оскільки долар все ще отримує сигнали підтримки від Федерального резерву. Тим паче останні звіти свідчать, що економіка США залишається стійкою.