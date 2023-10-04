Американский доллар сменил динамику на рынке. В то же время, это может быть подготовкой к еще большему росту. Об основных изменениях во время сегодняшних торгов – рассказываем в материале 24 Канала.
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Актуальная динамика доллара США на рынке
Индекс доллара США вернулся к отрицательной динамике на рынке. В ходе торгов в среду, 4 октября, этот показатель потерял 0,33% и торгуется на уровне 106,63, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания на сегодня составляет от 106,59 до 107,24.
Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Максимально Индекс доллара США рос до отметки на уровне 114,78. Это также рекорд за 20 лет;
Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров первой экономики мира – США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.