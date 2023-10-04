Актуальная динамика доллара США на рынке

Индекс доллара США вернулся к отрицательной динамике на рынке. В ходе торгов в среду, 4 октября, этот показатель потерял 0,33% и торгуется на уровне 106,63, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания на сегодня составляет от 106,59 до 107,24.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Максимально Индекс доллара США рос до отметки на уровне 114,78 . Это также рекорд за 20 лет;

. Это также рекорд за Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров первой экономики мира – США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

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