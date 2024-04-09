Долар неочікувано впав в ціні: що відбувається на ринку валют

Долар під час торгів у понеділок зафіксував певний спад, оскільки інвестори чекають на важливі дані як у США, так й в Європі. Більше про останні зміни – розповідаємо у новому матеріалі 24 Каналу.

Як змінилися позиції долара за 8 квітня

У понеділок, 8 квітня, Індекс долара США завершив торгову сесію на рівні 104,14. Цей індикатор втратив 0,15%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 104,10 – 104,44.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Нагадаємо, що за перші три місяці 2024 року Індекс долара США зріс майже на 3%. Тоді як минулий тиждень цей показник завершив "у мінусі", але торги з понеділка по п'ятницю були дуже турбулентними.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на долар США

Долар почав тиждень зі спаду, оскільки інвестори зосередилися на даних по інфляції в США, які оприлюднять пізніше цього тижня. Водночас у країнах Єврозони валютні інвестори очікують на чергове засідання Європейського центрального банку, яке заплановане на четвер. Курс євро за день виріс на 0,2% щодо долара, тоді як британський фунт – на 0,2%, повідомляє видання Reuters.