Ключові зміни на ринку валют

Індекс долара США завершив торги у четвер зі спадом, а також на шляху до найбільшого тижневого спаду за рік, інформує CNBC.

Читайте також Мідь фіксує рекорди: чому варто звернути увагу на "нафту нового покоління"

Згідно з даними Yahoo!Finance, Індекс долара США впав до 102,79. Діапазон коливання цього показника становив від 102,72 – 102,83.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США на ринку

Долар США відреагував спадом на виступ очільника Федерального резерву у Конгресі. Річ у тому, що він більш впевнено говорив про зниження ключової ставки у наступні місяці 2024 року, пише CNBC. Нагадаємо, що саме початок агресивної монетарної політики центробанку США стало поштовхом до стрімкого зростання долара.

Нагадаємо, що з початку поточного року Індекс долара США додав 2,4% на ринку. Як пояснюють, валюта отримує підтримку від стійких позицій першої економіки світу. Тим самим, економіка США відправила у "сплячку доларових ведмедів", які ставили на падіння валюти.