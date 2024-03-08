Ключевые изменения на рынке валют

Индекс доллара США завершил торги в четверг со спадом, а также на пути к самому большому недельному спаду за год, информирует CNBC.

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Согласно данным Yahoo!Finance, Индекс доллара США упал до 102,79. Диапазон колебания этого показателя составлял от 102,72 – 102,83.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США на рынке

Доллар США отреагировал спадом на выступление главы Федерального резерва в Конгрессе. Дело в том, что он более уверенно говорил о снижении ключевой ставки в последующие месяцы 2024 года, пишет CNBC. Напомним, что именно начало агрессивной монетарной политики центробанка США стало толчком к стремительному росту доллара.

Напомним, что с начала текущего года Индекс доллара США прибавил 2,4% на рынке. Как объясняют, валюта получает поддержку от устойчивых позиций первой экономики мира. Тем самым, экономика США отправила в "спячку долларовых медведей", которые ставили на падение валюты.