Ключевые изменения на рынке валют
Индекс доллара США завершил торги в четверг со спадом, а также на пути к самому большому недельному спаду за год, информирует CNBC.
Читайте также Медь фиксирует рекорды: почему стоит обратить внимание на "нефть нового поколения"
Согласно данным Yahoo!Finance, Индекс доллара США упал до 102,79. Диапазон колебания этого показателя составлял от 102,72 – 102,83.
Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Что происходит с долларом США на рынке
Доллар США отреагировал спадом на выступление главы Федерального резерва в Конгрессе. Дело в том, что он более уверенно говорил о снижении ключевой ставки в последующие месяцы 2024 года, пишет CNBC. Напомним, что именно начало агрессивной монетарной политики центробанка США стало толчком к стремительному росту доллара.