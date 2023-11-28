Останні зміни на ринку валют за 28 листопада

У вівторок, 28 листопада, Індекс долара США торгується на рівні 103,17. Проте раніше на торгах цей показник фіксував спад до 103,07, що стало найнижчим рівнем з кінця серпня, за даними Reuters.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35 .

. Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Долар США зафіксував новий обвал

Індекс долара США обвалився до мінімуму за 3 місяці перед тим, як ситуація на ринку стабілізувалася. Трейдери очікують на нові дані щодо інфляції у США та в країнах Єврозони та продовжують відходять від довгих позиціях у доларах, повідомляє Reuters.

Долар також на шляху до найбільшого місячного спаду за рік. Йдеться про знецінення за листопад більше, ніж на 3%. З іншої сторони, євро та британський фунт під час сьогоднішніх торгів демонстрували стабільну динаміку проти долара США.