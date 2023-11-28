Последние изменения на рынке валют за 28 ноября

Во вторник, 28 ноября, Индекс доллара США торгуется на уровне 103,17. Однако ранее на торгах этот показатель фиксировал спад к 103,07, что стало самым низким уровнем с конца августа, по данным Reuters.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35 .

. Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар США зафиксировал новый обвал

Индекс доллара США упал до минимума за 3 месяца перед тем, как ситуация на рынке стабилизировалась. Трейдеры ожидают новых данных по инфляции в США и странах Еврозоны и продолжают отходить от длинных позициях в долларах, сообщает Reuters.

Доллар также на пути к наибольшему месячному спаду за год. Речь идет об обесценении за ноябрь больше чем на 3%. С другой стороны, евро и британский фунт на сегодняшних торгах демонстрировали стабильную динамику против доллара США.