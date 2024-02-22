Долар зафіксував спад на ринку: що стало тригером для валюти

Долар повернувся до знецінення на ринку після публікації протоколів останньої зустрічі центробанку США. Після цього трейдери змінили свої прогнози щодо ставки. Більше про ключові зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Ключові зміни на ринку валют за 21 лютого

Під час торгової сесії у середу, 21 лютого, Індекс долара США завершив на рівні 103,92. Цей показник втратив під час торгів 0,08%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить від 103,89 – 103,94.

Читайте також Мідь фіксує рекорди: чому варто звернути увагу на "нафту нового покоління"

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Які фактори впливають на долар США

Долар США зафіксував спад після публікації протоколів січневої зустрічі Федеральної резервної системи США. Зокрема, стало відомо, що більшість чиновників занепокоєні через ризики надто швидкого зниження ключової ставки.

У результаті трейдери знову змінили очікування щодо початку процедури зниження процентної ставки. Новий прогноз – червень. Варто додати, що центробанк США прагне отримати більше доказів, що інфляція насправді продовжує знижуватися, повідомляє CNBC.