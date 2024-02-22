Доллар зафиксировал спад на рынке: что стало триггером для валюты
Доллар вернулся к обесцениванию на рынке после публикации протоколов последней встречи центробанка США. После этого трейдеры изменили свои прогнозы по ставке. Больше о ключевых изменениях – читайте в материале 24 Канала.
Ключевые изменения на рынке валют за 21 февраля
Во время торговой сессии в среду, 21 февраля, Индекс доллара США завершил на уровне 103,92. Этот показатель потерял во время торгов 0,08%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет от 103,89 – 103,94.
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Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Какие факторы влияют на доллар США
Доллар США зафиксировал спад после публикации протоколов январской встречи Федеральной резервной системы США. В частности, стало известно, что большинство чиновников обеспокоены из-за рисков слишком быстрого снижения ключевой ставки.
В результате трейдеры вновь изменили ожидания относительно начала процедуры снижения процентной ставки. Новый прогноз – июнь. Стоит добавить, что центробанк США стремится получить больше доказательств, что инфляция на самом деле продолжает снижаться, сообщает CNBC.Білл Гейтс та Джордж Сорос уже десятиліттями демонструють, що вміють не просто заробляти, але й примножувати свої капітали. Заручайтеся підтримкою експертів Forex Club, аби доєднатися до клубу успішних та заможних..