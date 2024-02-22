Доллар зафиксировал спад на рынке: что стало триггером для валюты

Доллар вернулся к обесцениванию на рынке после публикации протоколов последней встречи центробанка США. После этого трейдеры изменили свои прогнозы по ставке. Больше о ключевых изменениях – читайте в материале 24 Канала.

Ключевые изменения на рынке валют за 21 февраля

Во время торговой сессии в среду, 21 февраля, Индекс доллара США завершил на уровне 103,92. Этот показатель потерял во время торгов 0,08%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет от 103,89 – 103,94.

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Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Какие факторы влияют на доллар США

Доллар США зафиксировал спад после публикации протоколов январской встречи Федеральной резервной системы США. В частности, стало известно, что большинство чиновников обеспокоены из-за рисков слишком быстрого снижения ключевой ставки.

В результате трейдеры вновь изменили ожидания относительно начала процедуры снижения процентной ставки. Новый прогноз – июнь. Стоит добавить, что центробанк США стремится получить больше доказательств, что инфляция на самом деле продолжает снижаться, сообщает CNBC.