Після злету до пікового рівня з листопада: що відбувається з доларом США

Ринок валют чекає на важливе рішення від центрального банку США. При цьому ринок очікує на досить конкретне рішення.

Ситуація на ринку валют

Під час торгів у середу, 18 грудня, долар США демонструє стійкість на ринку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Скільки коштує барель нафти напередодні важливого рішення центробанку США

Долар чекає на результати засідання Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок. Нагадаємо, що американський регулятор має оголосити про своє рішення пізніше цього ж дня. Ринок очікує, що центральний банк США знизить ставку на 25 базисних пунктів. Якщо так станеться, то це буде третє зниження ставки у 2024 році.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,07;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США

Індекс долара США наразі коливається на рівні 106,9. Днем раніше долар подорожчав до найвищого рівня з 26 листопада. Тоді цей показник торгувався на рівні 107,18.