Долар дешевшає на ринку, тоді як євро зафіксувало шалений приріст

Американський долар втрачає позиції на ринку. Валюта відреагувала на останній звіт про інфляцію у США. Водночас євро зафіксувало суттєве зростання.

Що відбувається з доларом США

Американський долар ослабив позиції на ринку на тлі новин про інфляцію у першій економіці світу. Йдеться про те, що зростання цін у США сповільнюється. Тож, Федеральна резервна США може у вересні почати знижувати процентні ставки.

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Згідно з останніми даними, у липні індекс споживчих цін помірно зріс, виправдавши прогнози аналітиків. Водночас у річному розрахунку інфляція сповільнюється, опустившись нижче 3%. Такий показник зафіксували вперше з 2021 року, інформує видання Reuters. Водночас євро зафіксувало два нових рекорди.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Як змінилися позиції долара на ринку

У четвер, 15 серпня, Індекс долара США торгується на рівні 102,57. Цей індикатор на цю мить демонструє стабільну динаміку на ринку, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 102,54 – 102,69.

Позиції євро на ринку також стабільні. Проте валюта днем раніше подорожчала до найвищого рівня з початку січня. Крім того, за тиждень євро подорожчало на 0,86%, продемонструвавши найсильніший приріст за понад місяць.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: