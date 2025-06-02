Торгова війна б'є по долару: до чого тут суперечка між США та Китаєм

Тарифна політика США за президентства Трампа вплинула передусім на долар. Зараз американська валюта продовжує падати на тлі загострення напруженості, зокрема через нову суперечку між США та Китаєм.

Що впливає на зниження долар

У неділю, 1 червня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп незабаром проведе переговори з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб врегулювати суперечку щодо критично важливих корисних копалин, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Річ у тім, що у травні обидві країни погодилися на тимчасове зниження мит, запровадження яких було спровоковане тарифною політикою Трампа.

Однак згодом Китай та США почали звинувачувати одне одного у порушенні домовленостей: Китай звинувачує США у порушенні угоди через обмеження експорту чипів та програмного забезпечення, а США звинувачує Китай через обмеження експорту критичних мінералів.

Зміна торговельної політики, виглядає, продовжиться, і невизначеність, яку це створює, зовсім не турбує президента Трампа. Це, ймовірно, дасть інвесторам привід відновити продаж долара США,

– каже стратег MUFG Дерек Халпенні.

Ще раніше аналітик Андрій Шевчишин для 24 Каналу зауважив, що долар на світових ринках негативно відреагував на протекційну політику Дональда Трампа – американська валюта почала знижуватися стосовно світових валют.

Як тарифна війна вплинула на долар: