Чи винна міжнародна допомога у боргах США

Ще у 2017 році Дональд Трамп при першій своїй каденції заявив в інтерв'ю Forbes, що Америка допомагає всім так, що тепер винна 20 трильйонів доларів, повідомляє 24 Канал.

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У 2024 році, під час виборчої кампанії Трампа, риторика щодо державного боргу була ідентичною до тієї ж, що й у 2017 році.

Відтепер, Сенате США, слухайте: жодні гроші у формі іноземної допомоги не повинні надаватися жодній країні, окрім випадків позики, а не просто безоплатної. Її можна позичити на надзвичайно вигідних умовах, наприклад без відсотків і на необмежений термін, але все ж таки це позика,

– написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Утім, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що таке висловлення Трампа є, найімовірніше, політичним гаслом. Проте економічний сенс у цьому таки є, адже формується перспектива повернення позик.

Насправді ж міжнародна допомога, за деякими оцінками, на рівні близько 1% від федерального бюджету. Це гуманітарна, економічна та військова допомоги і складає лише невелику частину.

Річ у тім, що "вільними грошима" США могли залучати країни-друзів та стимулювати через них свої інтереси. Крім того, така допомога формує високу конкуренцію між країнами-донорами. Крім США, у цей список входить Китай.

Економіст Іван Ус погоджується з тим, що держборг США росте не через міжнародну допомогу іншим країнам. Він у коментарі 24 Каналу пояснив, що насправді проблема економіки США полягає в тому, що більшість розрахунків у світі – а це, за даними, 43% – у доларах.

Тобто фактично США через те, що їх валюта, є основною у світі, практично можуть нічого не робити, а випускати лише долари. І все будуть мати. Але ж, коли ви випускаєте долари, ви маєте постійне зростання,

– каже Іван Ус.

Експерт додає, що таким чином, це прямий наслідок домінантної ролі долара у світі. Тобто поки долар грає цю роль, навряд чи щось зміниться.

Який відсоток від ВВП США виділяє на допомогу іншим країнам

У 2022 році витрати на міжнародну допомогу склали 70,3 мільярда доларів – менш як 1% від усіх бюджетних видатків, або 0,25% ВВП країни, повідомляють у Комітеті відповідального федерального бюджету.

У 2023 році сума склала 66 мільярдів доларів, відповідно до даних The Progressive Policy Institute, тобто 0,75% від усіх бюджетних видатків або 0,15% ВВП.