Долар вкотре обвалився на ринку: що відбувається з валютою США

Долар істотно просів на ринку, зафіксувавши відразу кілька антирекордів. Більше про останні зміни на ринку валют – розповідаємо у новому матеріалі 24 Каналу.

Як змінилися позиції долара за 4 квітня

У четвер, 4 квітня, Індекс долара США завершив торговий день на рівні 104,21. Цей показник втратив 0,04%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 103,92 – 104,26.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Нагадаємо, що за перший квартал 2024 року місяці 2024 року Індекс долара США зріс майже на 3%. Проте цей факт турбує як успішні країни, так і ринки, що розвиваються.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на долар США

Долар обвалився до мінімального значення за два тижні. Річ у тому, що останні економічні дані підтримують очікування щодо швидкого зниження процентних ставок у США. Водночас під час торгової сесії Індекс долара зафіксував спад до найнижчого рівня з 21 березня, повідомляє Reuters.