Валюта ПАР виривається в лідери після обвалу: як на це впливають підтримка МВФ та провал долара

Національна валюта Південної Африки стрімко зміцнюється на валютному ринку після масштабного падіння у 2020 році. Про фактори та тенденції, які підтримують розвиток ранда – читайте далі.

У розпал пандемії південноафриканський ранд виріс на 30% щодо американського долара. І, найімовірніше, що це ще не кінець. Після рекордного падіння у квітня 2020 року національна валюта Південноафриканської Республіки (ПАР) зуміла не лише повернутися на попередній рівень, але й продовжує зміцнюватися.

Варте уваги Фонд Білла Гейтса продав усі акції Apple та Twitter: що купив натомість

Фактори впливу

Високі ціни на сировинні товари та пошук високої дохідності – це фактори, які підтримують тенденцію до подальшого зростання ранда. Внутрішні фіскальні показники зростають разом з пожвавленням умов торгівлі, тоді як заходи уряду по боротьбі з корупцією також сприяють позитивному прогнозу. У травні ранд виріс ще на 3,5%. Наразі нацвалюта ПАР зупинилася на рівні 14,0040 ранда за долар.

Іноземні інвестори придбали облігації державного боргу Південної Африки на 5,2 мільярда рандів або 370 мільйонів доларів. Це найбільший приплив інвестицій з листопада минулого року. Разом із позитивним сальдо торгового балансу, який підтримує зростання вартості сировини, нова хвиля інвестицій може сприяти зміцненню ранда протягом найближчих місяців.

Технічна підтримка

Минулого тижня долар США протестував головний сектор на 14,40 – 14,50 після консолідації в другій половині квітня і провалився. Нездатність пробити опір означає, що ранд знову взяв верх. Це підтверджує показник Індексу страху та жадібності, де пара впала до мінімальних циклів. У контексті довготривалої перспективи ранд знаходиться на завершальній стадії корекції ABC циклу хвильової теорії Еліота, який почався у 2011 році та завершився на початку 2020 року. Відповідно до цієї моделі, долар США може опуститися до рівня 11,50 ранда.

Південноафриканський ранд зміцнює позиції щодо долара / Інфографіка Bloomberg

Індекс страху та жадібності Це індикатор, який ілюструє настрій учасників ринку. Якщо шкала вказує на "страх", отже, ринок падає. Показник "жадібність" сигналізує про перегрів активу і може вказувати на наближення корекції. Крайні значення цього індексу коливаються в діапазоні від 0 до 100.

Перспективи

Кореляція між субіндексами Bloomberg Industrial Metals і рандом зміцнилася до 0,6, що є найвищим рівнем з початку 2021 року. Промислові метали складають майже четверту частину експортного виторгу Південної Африки, що підтримує сальдо поточного рахунку. Але у довгостроковій перспективі – це ахіллесова п'ятою ранда. Згідно із дослідженням Bloomberg, поточний рахунок в цьому році може бути профіцитним.

Підтримка МВФ та Світового банку

Кредити від Міжнародного валютного фонду та Світового банку, які Південна Африка отримала у розпал пандемії, створили надлишок долара в національній банківській системі. У результаті це призвело до підняття базових свопів USDZAR в рази вище довгострокового середнього значення, яке своєю чергою перетворило продаж південноафриканської валюти на короткій дистанції дорогою справою. У 2021 році прогнозують новий приплив капіталу за допомогою кредиту Світового банку та випуску єврооблігацій.