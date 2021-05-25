Валюта ЮАР вырывается в лидеры после обвала: как на это влияют поддержка МВФ и провал доллара

Национальная валюта Южной Африки стремительно укрепляется на валютном рынке после масштабного падения в 2020 году. О факторах и тенденциях, которые поддерживают развитие ранда – читайте дальше.

В разгар пандемии южноафриканский ранд вырос на 30% по отношению к американскому доллару. И, скорее всего, что это еще не конец. После рекордного падения в апреле 2020 национальная валюта Южноафриканской Республики (ЮАР) сумела не только вернуться на прежний уровень, но и продолжает укрепляться.

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Факторы влияния

Высокие цены на сырьевые товары и поиск высокой доходности – это факторы, которые поддерживают тенденцию к дальнейшему росту ранда. Внутренние фискальные показатели растут вместе с оживлением условий торговли, тогда как меры правительства по борьбе с коррупцией также способствуют позитивному прогнозу. В мае ранд вырос еще на 3,5%. Сейчас нацвалюта ЮАР остановилась на уровне 14,0040 ранда за доллар.

Иностранные инвесторы приобрели облигации государственного долга Южной Африки 5,2 миллиарда рандов или 370 миллионов долларов. Это наибольший приток инвестиций с ноября прошлого года. Вместе с положительным сальдо торгового баланса, который поддерживает рост стоимости сырья, новая волна инвестиций может способствовать укреплению ранда в течение ближайших месяцев.

Техническая поддержка

На прошлой неделе доллар США протестировал главный сектор на 14,40 – 14,50 после консолидации во второй половине апреля и провалился. Неспособность пробить сопротивление означает, что ранд снова взял верх. Это подтверждает показатель Индекса страха и жадности, где пара упала до минимальных циклов. В контексте длительной перспективы ранд находится на завершающей стадии коррекции ABC цикла волновой теории Эллиота, который начался в 2011 году и завершился в начале 2020 года. Согласно этой модели, доллар США может опуститься до уровня 11,50 ранда.

Южноафриканский ранд укрепляет позиции относительно доллара / Инфографика Bloomberg

Индекс страха и жадности Это индикатор, который иллюстрирует настроение участников рынка. Если шкала указывает на "страх", следовательно, рынок падает. Показатель "жадность" сигнализирует о перегреве актива и может указывать на приближение коррекции. Крайние значения этого индекса колеблются в диапазоне от 0 до 100.

Перспективы

Корреляция между субиндексамы Bloomberg Industrial Metals и рандом укрепилась до 0,6, что является самым высоким уровнем с начала 2021 года. Промышленные металлы составляют около четверти экспортной выручки Южной Африки, поддерживает сальдо текущего счета. Но в долгосрочной перспективе – это ахиллесова пятой ранда. Согласно исследованиям Bloomberg, текущий счет в этом году может быть профицитным.

Поддержка МВФ и Всемирного банка

Кредиты от Международного валютного фонда и Всемирного банка, Южная Африка получила в разгар пандемии, создали избыток доллара в национальной банковской системе. В результате это привело к поднятию базовых свопов USDZAR в разы выше долгосрочного среднего значения, которое в свою очередь превратило продажу южноафриканской валюты на короткой дистанции пути делом. В 2021 году прогнозируют новый приток капитала с помощью кредита Всемирного банка и выпуска еврооблигаций.