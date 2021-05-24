Один з найбільших фондів у світі неочікувано продав всі свої акції технічного гіганта Apple та соціальної мережі Twitter. Натомість траст придбав активи сеульської компанії Coupang, яка спеціалізується на електронній комерції.

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Фонд Білла та Мелінди Гейтс змінив інвестиційну стратегію

Наприкінці 2020 року фонд Гейтсів мав у власності 1 мільйон акцій Apple, проте вже до 31 березня ці активи були продані. З початку поточного року цінні папери Apple відставали від ринку. Активи техгіганта впали на 8% в першому кварталі, хоча у другому кварталі вони зросли на 2,7%. Для порівняння, індекс S&P 500 додав 5,8% за перші три місяці 2021 року, а в другому кварталі – 4,6%.

У першому кварталі 2021 року дітище Білла та Мелінди Гейтсів продало 272 420 акцій Twitter. Таким чином, фонд припиняє вкладати кошти у соціальні мережі. Протягом перших трьох місяців цього року активи Twitter виросли в ціні на 17,5%, у другому кварталі вони впали на 14,4%.

Gates Foundation змінив інвестиційну політику / Getty Images

Пара оголосила про своє рішення розлучитися у твіттері, перш ніж була оприлюднена інформація про вихід з акцій соціальної мережі. Вартість акції Twitter пішла вниз в кінці квітня після виходу звіту компанії за перший квартал, оскільки інвестори були розчаровані перспективами і зростанням числа користувачів.

У першому кварталі 2021 року фонд придбав активи корпорації Coupang, яка вийшла на біржу у березні. З моменту розміщення IPO акції Coupang подешевшали на 23%. Однак, ціна цих активів виросла на 8,6% у порівнянні з їхньої вартістю під час першого публічного розміщення на біржі.

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