Китай розчаровує інвесторів, а долар набирає оберти: що відбувається на ринку валют

Американська валюта досить вдало починає новий торговий тиждень. Інвестори зосередили увагу на Федеральному резерві. Більше про останні зміни на ринку валют – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку валют

У понеділок, 21 серпня, Індекс долара США торгується на рівні 103,28. Котирування впали з початку торгової сесії на 0,09%, згідно з Yahoo!Finance. Цей показник варіюється в діапазоні від 103,23 до 103,47.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останній рік:

Індекс долара США максимально зростав до 114,78 . Це стало рекордом за 20 років, який зафіксували завдяки агресивній монетарній політиці Федеральної резервної системи США;

. Це стало рекордом за який зафіксували завдяки агресивній монетарній політиці Федеральної резервної системи США; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.Що впливає на долар США.

Що впливає на долар США

Американський долар почав новий тиждень з досить стійкими позиціями на ринку. І це після 5 тижнів зростання, адже інвестори зосереджені на нових даних від Федерального резерву, які можуть визначити подальшу динаміку на ринку. Їхня головна ціль – зрозуміти, коли регулятор завершить цикл підвищення ключової ставки, інформує видання CNBC.

Крім того, Китай все більше розчаровує інвесторів. Також юань фіксує втрати на ринку. Нагадаємо, що друга економіка світу стикається з новими і новими викликами. Зокрема, тіньовий банк з Китаю, який управляє капіталом на 138 мільярдів доларів, на порозі краху.