Последние изменения на рынке валют

В понедельник, 21 августа, индекс доллара США торгуется на уровне 103,28. Котировки упали с начала торговой сессии на 0,09%, согласно Yahoo!Finance. Этот показатель варьируется в диапазоне от 103,23 до 103,47.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последний год:

Индекс доллара США максимально возрастал до 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет, зафиксированный благодаря агрессивной монетарной политике Федеральной резервной системы США;

. Это стало рекордом за зафиксированный благодаря агрессивной монетарной политике Федеральной резервной системы США; Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что влияет на доллар США

Американский доллар начал новую неделю с достаточно устойчивыми позициями на рынке. И это после 5 недель роста, ведь инвесторы сосредоточены на новых данных Федерального резерва, которые могут определить дальнейшую динамику на рынке. Их главная цель – понять, когда регулятор завершит цикл повышения ключевой ставки, пишет CNBC.

Кроме того, Китай все больше разочаровывает инвесторов. Также Юань фиксирует потери на рынке. Напомним, что вторая экономика мира сталкивается с новыми и новыми вызовами. В частности, теневой банк из Китая, управляющий капиталом на 138 миллиардов долларов, на пороге краха.