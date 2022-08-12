Нацвалюта США повернувся до зростання: наскільки долар відійшов від останніх мінімумів
Долар США повернувся до зростання на валютному ринку. Як змінилися позиції Індексу долара за день – читайте у матеріалі 24 каналу.
Індекс долара США закінчує тиждень, повернувшись до зміцнення позицій на ринку. Торги тривають цілодобово.
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Актуальні дані щодо Індексу долара
Станом на 12 серпня 2022 року, Індекс долара США становить 105,64, згідно з Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник зріс на 0,52%. Індекс почав торговий день з позначки на рівні 105,16. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют:
- максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29. Це зафіксували у середині липня 2022 року;
- тоді як мінімум за аналогічний проміжок часу зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.
Ще один індикатор валютного ринку – WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на торгах – наразі коливається на рівні 105,64, за даними WSJ. З початку дня він виріс на 0,52%. Індекс розраховують на основі даних Банку міжнародних розрахунків стосовно загального обсягу торгів іноземною валютою. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- за місяць він втратив загалом 2,24%;
- за останні 3 місяці цей показник зріс на 1,03%;
- з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 10,07%;
- загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 14,15%.
Додамо, що Індекс долара США залишається нижче попереднього мінімального рівня з початку серпня 2022 року. Тоді цей показник зафіксували на рівні 105,45, згідно з даними Yahoo!Finance. Це сталося через скорочення трейдерами довгих позицій у цій валюті.
Що відбувається з доларом США
Американський долар почав слабшати проти кошика з 6 валют основних торгових партнерів США на тлі прохолодніших даних по інфляції ніж до цього очікували, інформує CNBC. У липні 2022 року зростання цін зупинилося, оскільки вартість пального почала падати:
- Це перша ластівка полегшення ситуації у США, де фіксували значне зростання інфляції протягом останніх двох років.
- У зв'язку з цим також більше заговорили про ймовірність послаблення монетарної політики зі сторони Федерального резерву.
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Тоді як чимало інвесторів переконані, що агресивна монетарна політика центрального банку США сприяє розвитку сценарію з рецесією, згідно з Reuters. Проте потенційна нова рецесія може суттєво відрізнятися від попередніх досвідів з кризами. Йдеться про наступні фактори:
- сильні фінансові позиції корпорацій, які за останні 10 років змогли сформувати таку собі загальну фінансову подушку на 4 трильйони доларів;
- агресивна та потужна політика Федерального резерву з метою вгамування інфляції у країні;
- стабільний ринок праці у США.
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