Євро може посунути долар на другий план: що відбувається на ринку валют

Долар залишається стабільним на ринку, проте дві валюти зуміли трохи посилити свої позиції. Про головні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку валют

У середу, 14 вересня, Індекс долара США коливається на рівні 104,70, за даними Yahoo!Finance. Цей показник впав на 0,06%. Діапазон коливання для індексу становить від 104,56 до 104,80.

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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Індекс долара США зафіксував найкращий результат на рівні 114,78 . Це також стало рекордним значенням для нього за останні 20 років ;

. Це також стало рекордним значенням для нього за останні ; Найслабші позиції для цього показника становлять 99,58, повідомляє CNBC.

Головні фактори впливу

Долар утримує досить стабільні позиції проти кошика з 6 інших валют. Також трейдери очікують, що Федеральний резерв у вересні знову збереже ключову ставку на поточному рівні. Засідання заплановане на 20 вересня. Водночас ймовірність підвищення цього індикатора до кінця року оцінюють приблизно у 40%.

Крім того, євро та японська єна трохи зміцнили свої позиції щодо долара США. Зокрема, увагу привернуло й засідання Європейського центрального банку, на якому ухвалять рішення щодо базової ставки. Валютний експерт з Convera додав, що потенційне підвищення ставки ЄЦБ може стати каталізатором для зміни динаміки, помістивши долар на другий план, повідомляє CNBC.