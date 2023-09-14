Последние изменения на рынке валют

В среду, 14 сентября, индекс доллара США колеблется на уровне 104,70, по данным Yahoo!Finance. Этот показатель упал на 0,06%. Диапазон колебания для индекса составляет от 104,56 до 104,80.

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Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Индекс доллара США зафиксировал лучший результат на уровне 114,78 . Это также стало рекордным значением для него за последние 20 лет ;

. Это также стало рекордным значением для него за последние ; Самые слабые позиции для этого показателя составляют 99,58, сообщает CNBC.

Любопытно! Известный экономист прогнозирует, что первая экономика мира – США – может войти в фазу рецессии. Он выделил период, когда все станет ясно. Речь идет о ближайших 6 месяцах.

Главные факторы воздействия

Доллар удерживает достаточно стабильные позиции против корзины из 6 других валют. Также трейдеры ожидают, что Федеральный резерв в сентябре снова сохранит ключевую ставку на текущем уровне. Заседание запланировано 20 сентября. В то же время вероятность повышения этого индикатора до конца года оценивается примерно в 40%.

Кроме того, евро и японская иена несколько укрепили свои позиции по отношению к доллару США. В частности, внимание привлекло и заседание Европейского центрального банка, на котором будет принято решение по базовой ставке. Валютный эксперт по Convera добавил, что потенциальное повышение ставки ЕЦБ может стать катализатором для изменения динамики, поместив доллар на второй план, пишет CNBC.