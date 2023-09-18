Ринок валют чекає на рішення трьох центробанків: як реагує долар США

Долар США з початку дня уже встиг зафіксувати зміну динаміки. Тоді як ринок зосереджений на центробанках трьох потужних країн. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу

Що відбувається з доларом США

Індекс долара США починає новий тиждень зі знецінення. У понеділок, 18 вересня, цей показник впав до 105,19, згідно з Yahoo!Finance. Діапазон коливання для індексу становить від 105,16 до 105,36.

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Ключові зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Індекс долара США зафіксував найкращий результат на рівні 114,78 . Це також стало рекордом за 20 років ;

. Це також стало рекордом за ; Найслабші позиції для цього показника становлять 99,58, повідомляє CNBC.

Що відбувається на ринку

Цього тижня ринок зосереджений на засіданнях відразу кількох центральних банків. Йдеться про Федеральну резервну систему США, Банк Англії та центральний банк у Японії. Рішення регуляторів можуть сколихнути валютний ринок. Зокрема, інвестори вважають, що у США центробанк, найімовірніше, залишить ключову ставку у діапазоні від 5,25 до 5,5%.

На цьому тлі Індекс долара США трохи почав сьогоднішню сесію зі зростання до 105,32, майже досягнувши максимуму за 6 місяців. Проте наразі динаміка цього індикатора від'ємна. Нагадаємо, що долар зафіксував зростання протягом 9 тижнів поспіль, оскільки американська економіка продовжує демонструвати стійкість, повідомляє видання Reuters.