Що відбувається з доларом США

Індекс долара США починає новий тиждень зі знецінення. У понеділок, 18 вересня, цей показник впав до 105,19, згідно з Yahoo!Finance. Діапазон коливання для індексу становить від 105,16 до 105,36.

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Ключові зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Індекс долара США зафіксував найкращий результат на рівні 114,78 . Це також стало рекордом за 20 років ;

. Це також стало рекордом за ; Найслабші позиції для цього показника становлять 99,58, повідомляє CNBC.

Цікаво! Відомий економіст прогнозує, що перша економіка світу – США – може увійти у фазу рецесії. Він виділив період, коли все стане зрозуміло. Йдеться про найближчі 6 місяців.

Що відбувається на ринку

Цього тижня ринок зосереджений на засіданнях відразу кількох центральних банків. Йдеться про Федеральну резервну систему США, Банк Англії та центральний банк у Японії. Рішення регуляторів можуть сколихнути валютний ринок. Зокрема, інвестори вважають, що у США центробанк, найімовірніше, залишить ключову ставку у діапазоні від 5,25 до 5,5%.

На цьому тлі Індекс долара США трохи почав сьогоднішню сесію зі зростання до 105,32, майже досягнувши максимуму за 6 місяців. Проте наразі динаміка цього індикатора від'ємна. Нагадаємо, що долар зафіксував зростання протягом 9 тижнів поспіль, оскільки американська економіка продовжує демонструвати стійкість, повідомляє видання Reuters.