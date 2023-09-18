Что происходит с долларом США

Индекс доллара США начинает новую неделю с обесценивания. В понедельник, 18 сентября, этот показатель упал в 105,19, согласно Yahoo!Finance. Диапазон колебания для индекса составляет от 105,16 до 105,36.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Индекс доллара США зафиксировал лучший результат на уровне 114,78 . Это также стало рекордом за 20 лет ;

. Это также стало рекордом за ; Самые слабые позиции для этого показателя составляют 99,58, сообщает CNBC.

Любопытно! Известный экономист прогнозирует, что первая экономика мира – США – может войти в фазу рецессии. Он выделил период, когда все станет ясно. Речь идет о ближайших 6 месяцах.

Что происходит на рынке

На этой неделе рынок сосредоточен на заседаниях сразу нескольких центральных банков. Речь идет о Федеральной резервной системе США, Банке Англии и центральном банке в Японии. Решения регуляторов могут всколыхнуть валютный рынок. В частности, инвесторы считают, что в США центробанк, вероятнее всего, оставит ключевую ставку в диапазоне от 5,25% до 5,5%.

На этом фоне Индекс доллара США немного начал сегодняшнюю сессию по росту 105,32, почти достигнув максимума за 6 месяцев. Однако динамика этого индикатора отрицательная. Напомним, что доллар зафиксировал рост в течение 9 недель подряд, поскольку американская экономика продолжает демонстрировать устойчивость, сообщает издание, сообщает Reuters.