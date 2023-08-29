Долар отримав новий сигнал підтримки та зростає 6 тижнів поспіль: що відбувається на ринку

Долар США знову демонструє позитивну динаміку на ринку, а також завершує місяць з істотним приростом. Крім того, ринок очікує на нові дані про економіку США. Більше про останні зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку валют

У вівторок, 29 серпня, Індекс долара США наразі коливається на рівні 104,12. Котирування зросли на 0,06%, згідно з Yahoo!Finance. Цей індикатор варіюється в діапазоні від 103,83 до 104,12.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останній рік:

Максимум для Індексу долара США зафіксували на рівні 114,78 . Це рекорд за 20 років ;

. Це рекорд за ; Найслабші позиції для цього показника становлять 99,58, повідомляє CNBC.

Що впливає на долар США

Долар у вівторок демонструє слабші позиції, попри позитивну динаміку на ринку. Річ у тому, що трейдери утримуються від великих ставок, оскільки вони очікують на низку нових даних про економіку США, пише CNBC.

З іншої сторони Індекс долара США завершує місяць зі зростанням на 2%. Ця динаміка триває уже протягом 6 тижнів. Усе через те, що стійкі економічні дані підкріплюють очікування щодо більш тривалого утримання базової ставки на високому рівні.

До того ж очільник Федерального резерву Джером Павелл нещодавно заявив, що регулятору може продовжувати підвищувати процентну ставку, оскільки інфляція все ще вище бажаного показника. Проте його обіцянка діяти обережно на майбутніх зустрічах спровокувала певну невизначеність на ринку.