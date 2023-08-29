Последние изменения на рынке валют

Во вторник, 29 августа, Индекс доллара США пока колеблется на уровне 104,12. Котировки выросли на 0,06%, согласно Yahoo!Finance. Этот индикатор варьируется в диапазоне от 103,83 до 104,12.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последний год:

Максимум для Индекса доллара США зафиксировали на уровне 114,78 . Это рекорд за 20 лет ;

. Это рекорд за ; Самые слабые позиции для этого показателя составляют 99,58, сообщает CNBC.

Что влияет на доллар США

Доллар во вторник демонстрирует более слабые позиции, несмотря на положительную динамику на рынке. Дело в том, что трейдеры воздерживаются от больших ставок, поскольку они ожидают ряда новых данных об экономике США, пишет CNBC.

С другой стороны, индекс доллара США завершает месяц с ростом на 2%. Эта динамика длится уже 6 недель. Все из-за того, что устойчивые экономические данные подкрепляют ожидания более длительного удержания базовой ставки на высоком уровне.

К тому же глава Федерального резерва Джером Павелл недавно заявил, что регулятору может продолжать повышать процентную ставку, поскольку инфляция все еще выше желаемого показателя. Однако его обещание действовать осторожно на будущих встречах спровоцировало неопределенность на рынке.