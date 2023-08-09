Долар знову втрачає позиції на ринку: до чого тут головний конкурент США

Долар США вкотре почав слабшати проти кошика з 6 інших валют. Важливу роль на ринку відіграв Китай. Про головні зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Долар падає ринку

Станом на середу, 9 серпня, Індекс долара США торгується на рівні 102,46. Котирування впали на 0,06%, згідно з даними порталу Yahoo!Finance. Діапазон коливання для індексу становить від 102,29 до 102,57.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США зафіксував пікове значення на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що впливає на динаміку долара США

Долар повернувся до знецінення від початку сьогоднішніх торгів. Зокрема, Індекс долара США втратив певну частину від вчорашнього зростання. Зміну динаміки зафіксували після того, як останні звіти продемонстрували дефляцію у Китаї. На цьому фоні, в інвесторів прокинувся апетит до ризикових активів, пише видання CNBC.

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