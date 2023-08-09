Доллар падает на рынке

По состоянию на среду, 9 августа, индекс доллара США торгуется на уровне 102,46. Котировки упали на 0,06%, согласно данным портала Yahoo!Finance. Диапазон колебания для индекса составляет от 102,29 до 102,57.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США зафиксировал пиковое значение на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что влияет на динамику доллара США

Доллар вернулся к обесцениванию с начала сегодняшних торгов. В частности, индекс доллара США потерял определенную часть от вчерашнего роста. Смену динамики зафиксировали после того, как последние отчеты продемонстрировали дефляцию в Китае. На этом фоне у инвесторов проснулся аппетит к рисковым активам, пишет издание, пишет CNBC.

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