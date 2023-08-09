Доллар падает на рынке
По состоянию на среду, 9 августа, индекс доллара США торгуется на уровне 102,46. Котировки упали на 0,06%, согласно данным портала Yahoo!Finance. Диапазон колебания для индекса составляет от 102,29 до 102,57.
Актуально Как сделать первые шаги к финансовому успеху: советы и подсказки
Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США зафиксировал пиковое значение на уровне 114,78. Это стало рекордом за 20 лет;
- Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.
Что влияет на динамику доллара США
Доллар вернулся к обесцениванию с начала сегодняшних торгов. В частности, индекс доллара США потерял определенную часть от вчерашнего роста. Смену динамики зафиксировали после того, как последние отчеты продемонстрировали дефляцию в Китае. На этом фоне у инвесторов проснулся аппетит к рисковым активам, пишет издание, пишет CNBC.
Больше новостей о валютах:
- Российский рубль продолжает обесцениваться по отношению к доллару и евро. Однако ожидают, что российская валюта будет и дальше ослабевать, а также может пересечь важную психологическую отметку;
- Американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффет убежден, что в ближайшие десятилетия глобальному статусу доллара ничего не угрожает. Итак, мир и дальше будет зависеть от этой валюты.