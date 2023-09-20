Долар зберігає стійкі позиції: чому увага прикута до центробанку США

Долар США утримує досить стабільні позиції проти кошика з 6 інших валют. Проте ринок очікує на нове рішення Федерального резерву. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Актуальна динаміка долара США

У середу, 20 вересня року, Індекс долара США коливається на рівні 105,00. Цей показник втратив з початку торгів 0,15% від початку сесії, згідно з Yahoo!Finance. Діапазон коливання для індексу становить від 105,01 до 105,25.

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Головні зміни для Індексу долара США за останній рік:

Індекс долара США зафіксував найкращий результат на рівні 114,78 . Це також стало рекордом за 20 років ;

. Це також стало рекордом за ; Найслабші позиції для цього показника за 12 місяців становлять 99,58, повідомляє CNBC.

Що відбувається на ринку

Загалом долар США продовжує демонструвати досить стійкі позиції на ринку проти 6 інших валют. Але трейдери чекають на нове рішення Федерального резерву. Ринки очікують, що центробанк залишить ключову ставку без змін у діапазоні від 5,25% до 5,50%, повідомляє видання CNBC. Євро та британський фунт майже не зафіксували змін під час ранкових торгів в Азії.