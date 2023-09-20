Актуальная динамика доллара США

В среду, 20 сентября года, индекс доллара США колеблется на уровне 105,00. Этот показатель потерял с начала торгов 0,15% с начала сессии, согласно Yahoo!Finance. Диапазон колебания для индекса составляет от 105,01 до 105,25.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последний год:

Индекс доллара США зафиксировал лучший результат на уровне 114,78 . Это также стало рекордом за 20 лет ;

. Это также стало рекордом за ; Самые слабые позиции для этого показателя за 12 месяцев составляют 99,58, сообщает CNBC.

Что происходит на рынке

В общем, доллар США продолжает демонстрировать достаточно устойчивые позиции на рынке против 6 других валют. Но трейдеры ждут нового решения Федерального резерва. Рынки ожидают, что центробанк оставит ключевую ставку без изменений в диапазоне от 5,25% до 5,50%, сообщает издание CNBC. Евро и британский фунт почти не зафиксировали перемен во время утренних торгов в Азии.