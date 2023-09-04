Останні зміни на ринку валют

Індекс долара США почав новий тиждень зі послаблення позиції щодо кошика з 6 інших валют. З початку торгів у понеділок, 4 вересня, цей індикатор впав на 0,11% до 104,12, згідно з Yahoo!Finance. Додамо, що найширший діапазон індексу варіюються від 104,03 до 104,27.

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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового рівня за рік з позначкою 114,78 . Це також рекорд за останні 20 років ;

. Це також рекорд за останні ; Найслабші позиції для цього показника становлять 99,58, повідомляє CNBC.

Що впливає на долар США

Попри від'ємну динаміку на ринку долар все ще зберігає за собою досить стабільні показники на ринку. Річ у тому, що деякі інвестори роблять ставку на те, що Федеральний резерв підходить до завершення циклу з підвищення ключової ставки. Підставою для цього стали останні дані про ринок праці у США, пише CNBC.

Ринки на 93% впевнені, що регулятор залишить ставку на поточному рівні під час вересневого засідання. Тоді як 60% опитаних вважають, Федеральний резерв більше не буде підвищувати цей показник.

Нагадаємо, що очільник Федеральної резервної системи США Джером Павелл заявив, що центробанк може й надалі підвищувати процентну ставку, але пообіцяв діяти обережно.