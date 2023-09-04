Последние изменения на рынке валют

Индекс доллара США начал новую неделю с ослабления позиции по отношению к корзине из 6 других валют. С начала торгов в понедельник, 4 сентября, этот индикатор упал на 0,11% до 104,12, согласно Yahoo!Finance. Добавим, что самый широкий диапазон индекса варьируются от 104,03 до 104,27.

Интересно Новый Twitter под эгидой Илона Маска: что будет с его статусом самого богатого человека мира

Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового уровня за год с отметкой 114,78 . Это также рекорд за последние 20 лет ;

. Это также рекорд за последние ; Самые слабые позиции для этого показателя составляют 99,58, сообщает CNBC.

Что влияет на доллар США

Несмотря на отрицательную динамику на рынке, доллар все еще сохраняет за собой достаточно стабильные показатели на рынке. Дело в том, что некоторые инвесторы делают ставку на то, что Федеральный резерв подходит к завершению цикла по повышению ключевой ставки. Основанием для этого стали последние данные о рынке труда в США, пишет CNBC.

Рынки на 93% уверены, что регулятор оставит ставку на текущем уровне во время сентябрьского заседания. Тогда как 60% опрошенных считают, что Федеральный резерв больше не будет повышать этот показатель.

Напомним, что глава Федеральной резервной системы США Джером Павелл заявил, что центробанк может и дальше повышать процентную ставку, но пообещал действовать осторожно.