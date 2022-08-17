Коливання на валютному ринку: яку динаміку демонструє долар США щодо валют головних партнерів

Долар США завершує черговий день з від'ємною динамікою. Як змінилася позиція Індексу долара США за торговий день – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США другий день поспіль продовжує втрачати позиції на ринку. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на 17 серпня, Індекс долара США зупинився на рівні 106,43, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник впав на 0,06%. Індекс почав торговий день з позначки на рівні 106,45. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют:

максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29 . Це зафіксували у середині липня 2022 року;

. Це зафіксували у середині липня 2022 року; тоді як мінімум за аналогічний проміжок часу зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара США до шести національних валют країн, які є основними партнерами офіційного Вашингтона у торгівлі. До цього списку входять євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на торгах коливається на рівні 106,41, за даними WSJ. З початку дня він виріс на 0,09%. Індекс розраховують на основі даних Банку міжнародних розрахунків стосовно загального обсягу торгів іноземною валютою. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

за місяць він втратив загалом 0,63%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 2,50%;

з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 10,89%;

загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 14,27%.

Що відбувається з доларом США

Минулого тижня долар США відскочив від мінімального рівня за 6 тижнів. Інвестори прогнозують, що Федеральний резерв й надалі буде проводити агресивну монетарну політику, оскільки інфляція все ще досить висока, хоча уже почали фіксувати перші сигнали падіння.

У перший день тижня долар США зміцнював позиції на ринку на фоні останнього звіту про економічні показники Китаю. Адже це призвело до посилення страхів щодо рецесії, згідно з CNBC

Позитивно на долар вплинули й коментарі експерта з Федерального резерву щодо перших ознак того, що інфляція у США досягла свого максимуму. Йдеться про банкіра Томаса Баркіна, який додав, що було б непогано щоб інфляція протягом певного проміжку часу залишалася на рівні цілі у 2% перш ніж припиняти підняття ставок.

Потенційна рецесія у 2022 році може неабияк відрізнятися від попередніх досвідів з економічними кризами. Усе через кілька наступних факторів:

сильні фінансові позиції корпорацій, які за останні 10 років змогли сформувати таку собі загальну фінансову подушку на 4 трильйони доларів;

змогли сформувати таку собі загальну фінансову подушку на доларів; агресивна та потужна політика Федерального резерву з метою вгамування інфляції у країні;

стабільний ринок праці у США.

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