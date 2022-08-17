Колебания на валютном рынке: какую динамику демонстрирует доллар США по отношению к валютам главных партнеров

Доллар США завершает очередной день с отрицательной динамикой. Как изменилась позиция Индекса доллара США за торговый день – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США второй день подряд продолжает терять позиции на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на 17 августа, индекс доллара США остановился на уровне 106,43, по данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель упал на 0,06%. Индекс начал торговый день с отметки на уровне 106,45. Крайние позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют:

максимально Индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29 . Это было зафиксировано в середине июля 2022 года;

. Это было зафиксировано в середине июля 2022 года; тогда как минимум за аналогичный промежуток времени зафиксировали на позиции 91,78, по данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам стран, являющихся основными партнерами официального Вашингтона в торговле. В этот список входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

В то же время WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на торгах колеблется на уровне 106,41, по данным WSJ. С начала дня он вырос на 0,09%. Индекс рассчитывают на основе данных Банка международных расчетов по общему объему торгов иностранной валютой. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

за месяц он потерял в общей сложности 0,63%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 2,5%;

с начала 2022 года Индекс пошел на 10,89%;

В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 14,27%.

Что происходит с долларом США

На минувшей неделе доллар США отскочил от минимального уровня за 6 недель. Инвесторы прогнозируют, что Федеральный резерв и дальше будет проводить агрессивную монетарную политику, поскольку инфляция все еще достаточно высока, хотя уже начали фиксировать первые сигналы падения.

В первый день недели доллар США укреплял позиции на рынке на фоне последнего отчета по экономическим показателям Китая. Ведь это привело к усилению страхов по поводу рецессии, согласно CNBC

Положительно на доллар повлияли и комментарии эксперта из Федерального резерва по первым признакам того, что инфляция в США достигла своего максимума. Речь идет о банкире Томасе Баркине, который добавил, что было бы неплохо, чтобы инфляция в течение определенного промежутка времени оставалась на уровне цели в 2%, прежде чем прекращать поднятие ставок.

Потенциальная рецессия в 2022 году может сильно отличаться от предыдущих опытов с экономическими кризисами. Все из-за нескольких следующих факторов:

сильные финансовые позиции корпораций, которые за последние 10 лет смогли сформировать некую общую финансовую подушку на 4 триллиона долларов;

смогли сформировать некую общую финансовую подушку на долларов; агрессивная и мощная политика Федерального резерва с целью утоления инфляции в стране;

стабильный рынок труда в США

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