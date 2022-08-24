Невпинне зростання долара США: чого чекати до кінця 2022 року
Долар продовжує зміцнювати свої позиції щодо кошика з 6 валют торгових партнерів США. Яку динаміку прогнозують експерти до кінця поточного року – читайте у матеріалі 24 каналу.
Індекс долара США продовжує зміцнювати позиції на ринку. Котирування демонструють позитивну динаміку. Торги тривають цілодобово.
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Актуальні дані щодо Індексу долара
У середу, 24 серпня, Індекс долара США коливається на рівні 108,97, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгів цей показник виріс на 0,32%. Індекс почав торговий день на рівні 108,52. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют торгових партнерів США:
- максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29. Це зафіксували у середині липня 2022 року;
- тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.
Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) зупинився на рівні 108,96, згідно з даними видання WSJ. З початку дня він пішов вгору на 0,32%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- за місяць він пішов вгору на 2,37%;
- за останні 3 місяці цей показник зріс на 6,78%;
- з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 13,55%;
- загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 17,40%.
Що відбувається з доларом США
Індекс долара США протягом минулого тижня пішов вгору на 2,33%. Це найкраще тижневе ралі на ринку з квітня 2022 року. Індекс наблизився впритул до максимуму за рік.
Цю динаміку зафіксували на фоні заяв експертів з Федерального резерву США, які підкреслили необхідність зробити ще більше, аби взяти під контроль рекордну за понад 40 років інфляцію, інформує US News.
Водночас експерти Wells Fargo вважають, що американський долар у 2023 році впаде. Головні причини – початок рецесії у США та зниження ставок центробанком. Нагадаємо, що ця країна має статус першої економіки у світі. Цього року очікують подальше зростання національної валюти, тоді як Федеральний резерв продовжить підіймати базову ставку, пише Markets Insider.