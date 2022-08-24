Неустанный рост доллара США: чего ждать до конца 2022 года

Доллар продолжает укреплять свои позиции по отношению к корзине из 6 валют торговых партнеров США. Какую динамику прогнозируют эксперты до конца текущего года – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США продолжает укреплять позиции на рынке. Котировки показывают положительную динамику. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

В среду, 24 августа, индекс доллара США колеблется на уровне 108,97, согласно данным Yahoo!Finance. С начала торгов этот показатель вырос на 0,32% . Индекс начал торговый день на уровне 108,52. Крайние позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют торговых партнеров США:

максимально Индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29 . Это было зафиксировано в середине июля 2022 года;

. Это было зафиксировано в середине июля 2022 года; тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 91,78 , по данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то время как WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) остановился на уровне 108,96, согласно данным издания WSJ. С начала дня он пошел на 0,32%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

за месяц он пошел на 2,37%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 6,78%;

с начала 2022 года Индекс пошел на 13,55%;

В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 17,40%.

Что происходит с долларом США

Индекс доллара США в течение прошлой недели пошел на 2,33%. Это самое лучшее недельное ралли на рынке с апреля 2022 года. Индекс приблизился вплотную к максимуму за год.

Эту динамику зафиксировали на фоне заявлений экспертов из Федерального резерва США, которые подчеркнули необходимость сделать еще большее, чтобы взять под контроль рекордную за более 40 лет инфляцию, информирует US News.

В то же время, эксперты Wells Fargo считают, что американский доллар в 2023 году упадет. Главные причины – начало рецессии в США и снижение ставок центробанком. Напомним, что у этой страны статус первой экономики в мире. В этом году ожидается дальнейший рост национальной валюты, тогда как Федеральный резерв продолжит поднимать базовую ставку, пишет Markets Insider.