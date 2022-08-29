Що буде з доларом США у 2022 та 2023 роках: прогноз від експертів банку "Великої четвірки"

З початку 2022 року долар США стрімко зміцнює позиції на валютному ринку. Які прогнози роблять експерти щодо подальшої динаміки американської нацвалюти – читайте далі.

Експерти одного з найбільших банків США, який входить до "Великої четвірки", Wells Fargo оприлюднили новий прогноз щодо долара на 2022 та 2023 роки.

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Що прогнозують для долара США

У Wells Fargo очікують, що у 2023 році долар почне втрачати позиції на ринку. Вони виділяють дві підстави для такої динаміки – початок рецесії в економіці США та початок зменшення ставок Федеральним резервом. На разі американський регулятор збільшує ставку задля вгамування рекордної в країні інфляції.

Індекс долара США у понеділок, 29 серпня,років. Це зафіксували після заяв глави Федеральної резервної системи щодо подальшого посилення монетарної політики.

При цьому ФРС проводить свою політику активніше ніж інші банки й на фоні цього долар зміцнюється на ринку. Це приваблює інвесторів із країн з нижчими процентними ставками у США. Крім того, побоювання щодо глобальної економіки також підтримують долар, оскільки валюту сприймають як актив із категорії безпечної гавані.

На момент створення цього матеріалу, акції Wells Fargo торгуються на ринку на рівні 44,22 долара за штуку. Ринкова капіталізація банку досягла 167,7 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.

Водночас експерти з американського банку вважають, що до кінця 2022 року долар продовжить зростати. Зокрема, вони очікують, що у вересні ФРС втретє підряд знову підійме ставку на 75 базових пунктів. Це може призвести до подальшого зміцнення долара.

Також фахівці додали, що долар США може досягти піку у четвертому кварталі 2022 року до того, як увійти у період "циклічного спаду" стосовно інших глобальних валют. В американському банку очікують, що рецесія першої економіки світу почнеться на ранньому початку 2023 року, оскільки інфляція та процентні ставки зрівняються з економікою.